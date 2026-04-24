メインシナリオ・・・やや買い優勢、160円の攻防に注目。昨日まで値幅は狭いが4日連続陽線となった。現状、買い優勢の展開となっている。節目の160円の攻防に注目したい。160円台に乗せると、3月30日の高値160.46や節目の161.00が視野に入る。161.00も上抜くと、2024年7月3日の高値161.95や節目の162.00がターゲットになる。



サブシナリオ・・・売りが先行すれば、21日線がある159.29付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の159円付近の攻防になる。158円台に沈むと、20日に付けた今週の安値158.46や節目の158.00が意識される。158.00割れとなれば、3月19日の安値157.51を試そう。



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