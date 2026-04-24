Bリーグファイナルのチケット販売概要が発表…最高値はベンチ横11万円、5月18日から先行販売予定

4月24日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」のチケット販売概要を発表した。

2戦先勝方式で行われるファイナルは、収容人数1万人以上を誇る横浜アリーナで開催。5月23日にGAME1、翌24日にGAME2が行われ、1勝1敗となった場合は中1日を空けた26日にGAME3が実施される。

Bリーグ公式チケットサービス「B.LEAGUEチケット」での販売日程は、5月18日12時15分からファイナル出場クラブのファンクラブ会員を対象とした先行販売が順次開始。翌19日12時15分から一般販売が開始される。

なお、上記日程はセミファイナルが17日までに終了した場合のスケジュール。18日以降に試合が行われた場合は、全日程終了後、ファイナル進出クラブ決定の翌日から順次販売される。

チケットの前売価格は、ベンチ横の最高11万円から3階スタンド後段の6300円（前売り小中高校生4800円）まで。車いす席を含め、計32種類の席種が用意されている。

なお、来シーズンからはリーグ構造改革に伴い、ファイナルはホーム＆アウェー方式へ移行する予定。横浜アリーナでの中立地開催は今シーズンが最後となる見込みだ。





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