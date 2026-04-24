マルセイユ22年ぶり新エンブレムが大不評…市長も苦言「これほど醜いロゴは見たことがない」
マルセイユ(フランス1部)が今月8日に発表した新エンブレムに批判的なコメントが相次いでいる。現地メディア『RMCスポーツ』はベノワ・パヤン市長が「これほど醜いロゴは見たことがない。これは間違いであり、修正すべきだ」と反応したことを伝えている。
9回のリーグアン優勝を誇り欧州カップ戦の常連でもあるマルセイユは、2004-05シーズンから星を頂点に配置してオリンピックを意味する「O」にマルセイユの「M」を重ねたエンブレムを採用してきた。そうしたなかで発表された22年ぶりの新エンブレムは「O」の中に「M」を入れただけのシンプルなデザインに。Mのフォントにはカーブがかかっており「水の躍動感、風の自由、マルセイユの中心で燃え盛る炎」を表現したという。その一方、星に加えてロゴマークの下にあった「Droit au but(ゴールへ一直線)」のクラブスローガンも消されている。
だが、新エンブレムは不評の声が目立っており、発表後最初の試合となった10日のメス戦では「クソロゴ」とど直球に批判する横断幕がサポーター席から掲げられた。また、6位と優勝争いに絡めていないこともあって「今シーズンそのもの、見事なクソだ」と書かれた横断幕も掲出された。クラブOBのスレイマン・ディアワラ氏も星とスローガンが削除されたことについて「(それらは)クラブの歴史そのものだ。削除するのは許せない」と語っている。
さらにホーム地区のベノワ・パヤンマルセイユ市長は「これまで多くのロゴを見てきたが、これほど醜いロゴは見たことがない。これは間違いだよ。修正すべきだ」と指摘。続けて「何事も慣れるものだが、個人的には気に入っていない」と述べて再び変更することを希望した。
なお新エンブレムはドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンのロゴを反転させたデザインにも似ており、同社は「逆さまになるのは普通(負けたときの)ピッチ上でだよ」と皮肉を込めて反応している。
9回のリーグアン優勝を誇り欧州カップ戦の常連でもあるマルセイユは、2004-05シーズンから星を頂点に配置してオリンピックを意味する「O」にマルセイユの「M」を重ねたエンブレムを採用してきた。そうしたなかで発表された22年ぶりの新エンブレムは「O」の中に「M」を入れただけのシンプルなデザインに。Mのフォントにはカーブがかかっており「水の躍動感、風の自由、マルセイユの中心で燃え盛る炎」を表現したという。その一方、星に加えてロゴマークの下にあった「Droit au but(ゴールへ一直線)」のクラブスローガンも消されている。
さらにホーム地区のベノワ・パヤンマルセイユ市長は「これまで多くのロゴを見てきたが、これほど醜いロゴは見たことがない。これは間違いだよ。修正すべきだ」と指摘。続けて「何事も慣れるものだが、個人的には気に入っていない」と述べて再び変更することを希望した。
なお新エンブレムはドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンのロゴを反転させたデザインにも似ており、同社は「逆さまになるのは普通(負けたときの)ピッチ上でだよ」と皮肉を込めて反応している。