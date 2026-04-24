JUICYJUICYが、3rdデジタルシングル「Dive Into The World」を本日4月24日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

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夏曲連続リリース第1弾となる本作は、抜けるような青空とはじける夏の高揚感を詰め込んだ青春サマーソング。作詞作曲は、YUKI JOLLY ROGERが担当した。メンバー4人のコーラスとノスタルジックなサウンドが印象的な一曲に仕上がっている。

また、MVはカラフルなダイナーや沖縄の青い海空を背景に、爽やかさと2000年代初頭のどこか懐かしい空気感が重なり合う映像に仕上がっている。

さらに、本作のリリースにあわせて新たなアーティスト写真も公開。スタイリングはモデルの瀬戸あゆみが手がけており、アメカジとスクールガールのテイストをミックスしたスタイリングが、4人それぞれの個性を引き立てている。

なおJUICYJUICYは、4月25日、26日開催の『GIRLS GROOVE INNOVATION 2026』や、5月30日、31日開催の『miniちかっぱ祭 ver.32.0 in OKINAWA』への出演を控えている。

・サウンドプロデューサー YUKI JOLLY ROGER コメント

沖縄を拠点に活動する彼女達から、夏の空気をいち早く届けるようなフレッシュさを感じ、そのイメージを楽曲に込めました。歌詞では、時間軸を限定せず、「夢に向かう主人公たち」をテーマに描いています。今年だけでなく、これから先の夏にもプレイリストの1曲として沢山の方に聴いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）