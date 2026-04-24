　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

64325.93　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
62540.56　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62502.49　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61415.50　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
60273.71　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

59716.18　　★日経平均株価24日終値

59465.92　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
59182.04　　6日移動平均線
58512.08　　均衡表転換線(日足)
58505.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
58134.24　　新値三本足陰転値
58006.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56429.36　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55740.02　　13週移動平均線
55594.65　　25日移動平均線
55286.45　　均衡表基準線(日足)
55286.45　　均衡表転換線(週足)
55053.01　　75日移動平均線
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54473.28　　均衡表雲上限(日足)
54124.64　　均衡表基準線(週足)
53473.17　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53392.79　　26週移動平均線
52684.22　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51206.32　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50356.23　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49773.79　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49340.10　　200日移動平均線
48939.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47319.67　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46863.37　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14　　均衡表雲上限(週足)
44283.10　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　87.39(前日88.06)
ST.Slow(9日)　　88.34(前日87.44)

ST.Fast(13週)　 85.68(前日83.57)
ST.Slow(13週)　 64.73(前日64.03)

［2026年4月24日］

株探ニュース