【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
64325.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62540.56 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62502.49 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61415.50 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60273.71 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59716.18 ★日経平均株価24日終値
59465.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59182.04 6日移動平均線
58512.08 均衡表転換線(日足)
58505.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58134.24 新値三本足陰転値
58006.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56429.36 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55740.02 13週移動平均線
55594.65 25日移動平均線
55286.45 均衡表基準線(日足)
55286.45 均衡表転換線(週足)
55053.01 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54473.28 均衡表雲上限(日足)
54124.64 均衡表基準線(週足)
53473.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
53392.79 26週移動平均線
52684.22 ボリンジャー:-1σ(25日)
51206.32 ボリンジャー:-2σ(13週)
50356.23 ボリンジャー:-1σ(26週)
49773.79 ボリンジャー:-2σ(25日)
49340.10 200日移動平均線
48939.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
47319.67 ボリンジャー:-2σ(26週)
46863.37 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44283.10 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 87.39(前日88.06)
ST.Slow(9日) 88.34(前日87.44)
ST.Fast(13週) 85.68(前日83.57)
ST.Slow(13週) 64.73(前日64.03)
［2026年4月24日］
株探ニュース
64325.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62540.56 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62502.49 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61415.50 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60273.71 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59716.18 ★日経平均株価24日終値
59465.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59182.04 6日移動平均線
58512.08 均衡表転換線(日足)
58505.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58134.24 新値三本足陰転値
58006.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56429.36 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55740.02 13週移動平均線
55594.65 25日移動平均線
55286.45 均衡表基準線(日足)
55286.45 均衡表転換線(週足)
55053.01 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54473.28 均衡表雲上限(日足)
54124.64 均衡表基準線(週足)
53473.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
53392.79 26週移動平均線
52684.22 ボリンジャー:-1σ(25日)
51206.32 ボリンジャー:-2σ(13週)
50356.23 ボリンジャー:-1σ(26週)
49773.79 ボリンジャー:-2σ(25日)
49340.10 200日移動平均線
48939.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
47319.67 ボリンジャー:-2σ(26週)
46863.37 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44283.10 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 87.39(前日88.06)
ST.Slow(9日) 88.34(前日87.44)
ST.Fast(13週) 85.68(前日83.57)
ST.Slow(13週) 64.73(前日64.03)
［2026年4月24日］
株探ニュース