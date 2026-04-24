　4月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2988銘柄。東証終値比で上昇は1533銘柄、下落は1379銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは96銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1337　　+326（ +32.2%）
2位 <2667>　イメージワン　　　　264　　 +46（ +21.1%）
3位 <6324>　ハーモニック　　　 4530　　+335（　+8.0%）
4位 <2121>　ＭＩＸＩ　　　　　 2705　　+185（　+7.3%）
5位 <7844>　マーベラス　　　　　485　　 +29（　+6.4%）
6位 <4056>　ニューラルＧ　　　　325　　 +18（　+5.9%）
7位 <6954>　ファナック　　　　 6530　　+274（　+4.4%）
8位 <8892>　エスコン　　　　　 1184　　 +48（　+4.2%）
9位 <2801>　キッコマン　　　　 1492　 +58.0（　+4.0%）
10位 <1720>　東急建設　　　　　 1449　　 +56（　+4.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6166>　中村超硬　　　　　　630　　-137（ -17.9%）
2位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　 1739.5　-271.5（ -13.5%）
3位 <8016>　オンワード　　　　　700　　 -46（　-6.2%）
4位 <6807>　航空電子　　　　　 2350　　-134（　-5.4%）
5位 <3011>　バナーズ　　　　　　180　　 -10（　-5.3%）
6位 <3542>　ベガコーポ　　　 1627.9　 -66.1（　-3.9%）
7位 <6349>　小森　　　　　　　 1499　　 -52（　-3.4%）
8位 <9557>　エアクロ　　　　　240.9　　-8.1（　-3.3%）
9位 <1976>　明星工　　　　　　 1747　　 -57（　-3.2%）
10位 <5341>　アサヒエイト　　　　358　　　-9（　-2.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6954>　ファナック　　　　 6530　　+274（　+4.4%）
2位 <2801>　キッコマン　　　　 1492　 +58.0（　+4.0%）
3位 <6861>　キーエンス　　　　65358　 +2178（　+3.4%）
4位 <4307>　野村総研　　　　　 5250　　+158（　+3.1%）
5位 <1803>　清水建　　　　　　 2859　 +42.5（　+1.5%）
6位 <6902>　デンソー　　　　 1884.4　 +16.4（　+0.9%）
7位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 4465.9　 +37.9（　+0.9%）
8位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4549.8　 +36.8（　+0.8%）
9位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9710.5　 +70.5（　+0.7%）
10位 <6976>　太陽誘電　　　　 6550.2　 +42.2（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　 1290.5　 -21.5（　-1.6%）
2位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1750.3　 -17.7（　-1.0%）
3位 <6473>　ジェイテクト　　 1665.5　 -16.5（　-1.0%）
4位 <8601>　大和　　　　　　 1492.7　 -12.3（　-0.8%）
5位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3651.5　 -28.5（　-0.8%）
6位 <9502>　中部電　　　　　 2581.6　 -19.9（　-0.8%）
7位 <6098>　リクルート　　　 7255.1　 -52.9（　-0.7%）
8位 <4507>　塩野義　　　　　　 3089　 -21.0（　-0.7%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1051.1　　-6.4（　-0.6%）
10位 <6367>　ダイキン　　　　21438.8　-126.2（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース