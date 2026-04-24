[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1533銘柄・下落1379銘柄（東証終値比）
4月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2988銘柄。東証終値比で上昇は1533銘柄、下落は1379銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは96銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6629> Ｔホライゾン 1337 +326（ +32.2%）
2位 <2667> イメージワン 264 +46（ +21.1%）
3位 <6324> ハーモニック 4530 +335（ +8.0%）
4位 <2121> ＭＩＸＩ 2705 +185（ +7.3%）
5位 <7844> マーベラス 485 +29（ +6.4%）
6位 <4056> ニューラルＧ 325 +18（ +5.9%）
7位 <6954> ファナック 6530 +274（ +4.4%）
8位 <8892> エスコン 1184 +48（ +4.2%）
9位 <2801> キッコマン 1492 +58.0（ +4.0%）
10位 <1720> 東急建設 1449 +56（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6166> 中村超硬 630 -137（ -17.9%）
2位 <6999> ＫＯＡ 1739.5 -271.5（ -13.5%）
3位 <8016> オンワード 700 -46（ -6.2%）
4位 <6807> 航空電子 2350 -134（ -5.4%）
5位 <3011> バナーズ 180 -10（ -5.3%）
6位 <3542> ベガコーポ 1627.9 -66.1（ -3.9%）
7位 <6349> 小森 1499 -52（ -3.4%）
8位 <9557> エアクロ 240.9 -8.1（ -3.3%）
9位 <1976> 明星工 1747 -57（ -3.2%）
10位 <5341> アサヒエイト 358 -9（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 6530 +274（ +4.4%）
2位 <2801> キッコマン 1492 +58.0（ +4.0%）
3位 <6861> キーエンス 65358 +2178（ +3.4%）
4位 <4307> 野村総研 5250 +158（ +3.1%）
5位 <1803> 清水建 2859 +42.5（ +1.5%）
6位 <6902> デンソー 1884.4 +16.4（ +0.9%）
7位 <5333> ＮＧＫ 4465.9 +37.9（ +0.9%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4549.8 +36.8（ +0.8%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 9710.5 +70.5（ +0.7%）
10位 <6976> 太陽誘電 6550.2 +42.2（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1290.5 -21.5（ -1.6%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 1750.3 -17.7（ -1.0%）
3位 <6473> ジェイテクト 1665.5 -16.5（ -1.0%）
4位 <8601> 大和 1492.7 -12.3（ -0.8%）
5位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3651.5 -28.5（ -0.8%）
6位 <9502> 中部電 2581.6 -19.9（ -0.8%）
7位 <6098> リクルート 7255.1 -52.9（ -0.7%）
8位 <4507> 塩野義 3089 -21.0（ -0.7%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1051.1 -6.4（ -0.6%）
10位 <6367> ダイキン 21438.8 -126.2（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6629> Ｔホライゾン 1337 +326（ +32.2%）
2位 <2667> イメージワン 264 +46（ +21.1%）
3位 <6324> ハーモニック 4530 +335（ +8.0%）
4位 <2121> ＭＩＸＩ 2705 +185（ +7.3%）
5位 <7844> マーベラス 485 +29（ +6.4%）
6位 <4056> ニューラルＧ 325 +18（ +5.9%）
7位 <6954> ファナック 6530 +274（ +4.4%）
8位 <8892> エスコン 1184 +48（ +4.2%）
9位 <2801> キッコマン 1492 +58.0（ +4.0%）
10位 <1720> 東急建設 1449 +56（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6166> 中村超硬 630 -137（ -17.9%）
2位 <6999> ＫＯＡ 1739.5 -271.5（ -13.5%）
3位 <8016> オンワード 700 -46（ -6.2%）
4位 <6807> 航空電子 2350 -134（ -5.4%）
5位 <3011> バナーズ 180 -10（ -5.3%）
6位 <3542> ベガコーポ 1627.9 -66.1（ -3.9%）
7位 <6349> 小森 1499 -52（ -3.4%）
8位 <9557> エアクロ 240.9 -8.1（ -3.3%）
9位 <1976> 明星工 1747 -57（ -3.2%）
10位 <5341> アサヒエイト 358 -9（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 6530 +274（ +4.4%）
2位 <2801> キッコマン 1492 +58.0（ +4.0%）
3位 <6861> キーエンス 65358 +2178（ +3.4%）
4位 <4307> 野村総研 5250 +158（ +3.1%）
5位 <1803> 清水建 2859 +42.5（ +1.5%）
6位 <6902> デンソー 1884.4 +16.4（ +0.9%）
7位 <5333> ＮＧＫ 4465.9 +37.9（ +0.9%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4549.8 +36.8（ +0.8%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 9710.5 +70.5（ +0.7%）
10位 <6976> 太陽誘電 6550.2 +42.2（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1290.5 -21.5（ -1.6%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 1750.3 -17.7（ -1.0%）
3位 <6473> ジェイテクト 1665.5 -16.5（ -1.0%）
4位 <8601> 大和 1492.7 -12.3（ -0.8%）
5位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3651.5 -28.5（ -0.8%）
6位 <9502> 中部電 2581.6 -19.9（ -0.8%）
7位 <6098> リクルート 7255.1 -52.9（ -0.7%）
8位 <4507> 塩野義 3089 -21.0（ -0.7%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1051.1 -6.4（ -0.6%）
10位 <6367> ダイキン 21438.8 -126.2（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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