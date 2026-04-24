お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に相方の池谷和志（45）とともに出演。17年前に週刊誌に掲載された自身のスキャンダルの真相を明かした。

コンビは2003年に、中学の同級生同士で結成。2008年にラップネタで大ブレーク。しかし、14年には東京・町田モディにてサイン会を開催するも、参加者0人を記録するという“不遇の時代”を経験した。今では営業出演回数で3連覇を達成するほど、再ブレークを果たしている。

千原ジュニアから「高木が写真撮られたみたいなんなかった？」と質問。池谷は「ありましたね、それこそ、17年前ぐらい。週刊誌」と「爆笑レッドカーペット」などで大人気だった時の出来事だとした。

高木は「あれは本当に、ザ・浮気というか」と苦笑。当時はまだ結婚はしていなかったというが、「普通に女性と一緒にホテルに入っていくところを、なぜか中から撮られて。ホテルのロビーの中から撮られた」と明かした。

いわゆるハニートラップだった可能性を示唆しつつ、高木は「そんな子じゃなかったんですけどね」と吐露。池谷は「でも何もしないらしいんですよ、ホテルの中では」とフォロー。

共演者らから「それはウソ」と総ツッコミを受けると、高木は「いやマジ。（ホテルには）一緒に入って、こっちから迫ったりはしていますよ」とぶっちゃけ。「でも“そういうことじゃないから”みたいな感じでずっとはぐらかされ、“じゃあもう行こう”って朝出ていく。何にもせず」と説明した。

これに、ジュニアは「ほんま不思議やな。正直、誰にニーズあんねん」と痛烈ツッコミ。「なんでそれが高木なんって思うな。高木だけは違うやん」と続けると、高木は「それは言い過ぎ、そりゃコラコラ、ルッコラですよ」と“反論”し、笑わせた。