【NASEF JAPAN：正会員制度／地方支部制度の導入】 4月24日 発表

国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部（NASEF JAPAN）は4月24日、新たに「正会員制度」と「地方支部制度」を導入すると発表した。

「全日本高校eスポーツ選手権」の開催、加盟校へのeスポーツ／ゲームを活用した教育教材の提供などを行なっているNASEF JAPAN。4月2日時点で670校を超える高校が加盟しているが、より「学びと挑戦」の機会を届けるべく、全国展開の一環として「正会員制度」と「地方支部制度」の導入を発表した。

また、2030年に向けた目標も公表。正会員数は100企業／団体、地方支部は47都道府県、加盟高校は1,500校、全日本高校eスポーツ選手権は5,000チームを目指していくとしている。現在、プレス向けの発表会が開催されており、詳細は別途掲載予定だ。

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