ワーハピこと＜WORLD HAPPINESS＞が、東京の夏に9年ぶりに復活。6⽉28⽇に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。同イベントのゲストとして電気グルーヴと元ジャパンのドラマーであるスティーブ・ジャンセンの参加が発表となった。

電気グルーヴは2014年、2016年、2017年の＜ワーハピ＞に参加しているなど、今回で4度目の出演となる。一方のスティーブ・ジャンセンはジャパン解散後、高橋幸宏とシングル「STAY CLOSE(1986)」をリリース。 ＜ワーハピ＞には2016年のMETAFIVEのステージにゲスト参加し、アンコールの「君に、胸キュン。」でドラムを担当した。また、2022年9月に東京・NHKホールで行われた＜高橋幸宏 50周年記念ライヴ LOVE TOGETHER 愛こそすべて＞に参加するなど、高橋幸宏と親交が深い。スティーブ・ジャンセンは“SP YT session”にゲスト参加する予定だ。

今回のワーハピの注目は“SP YT session”にある。これは＜ワーハピ＞の創設者であり、全公演のキュレーターを務めたYTこと高橋幸宏を長きにわたりサポートし続けてきた所縁のミュージシャン集結によるプロジェクトだ。すでに参加メンバーは発表されているが、スティーブ・ジャンセンに加えて、moonridersの鈴木慶一のフィーチャリングゲスト参加も決定。スティーブ・ジャンセンは「STAY CLOSE(1986)」、鈴木慶一は高橋幸宏とのユニットTHE BEATNIKSの「ちょっとツラインダ」(1987年発表)に参加することも明らかとなった。

“SP YT session”を含む全13組が出演する＜WORLD HAPPINESS 2016＞のチケット一般発売は4⽉25⽇午前10:00より。

電気グルーヴ

Steve Jansen

■＜WORLD HAPPINESS 2026 -I’m HOME-＞

6⽉28⽇(⽇) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

open11:30 / start12:30 / 終演予定20:30

▼出演者(50音順）

Open Reel Ensemble / Cornelius / 清⽔ミチコ / Ginger Root(Solo Set) / スチャダラパー / 電気グルーヴ / TOWA TEI (DJ) / 東京スカパラダイスオーケストラ / 細野晴臣 / moonriders / MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O) / Rol3ert /

SP YT session：高野寛、高桑圭(Curly Giraffe)、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、 スティーブ・ジャンセン

and more…

▼チケット

全席指定：13,200円(税込)

※4歳以上からチケットが必要(4歳未満は膝上で無料）

⼀般発売日：4⽉25⽇(⼟)10:00〜

関連リンク

◆＜WORLD HAPPINESS 2026＞オフィシャルサイト