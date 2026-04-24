Spotifyは、任天堂とコラボレーションして、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開に合わせたグローバル特別企画を開始した。ゲーム楽曲の期間限定配信やアプリ内演出を行うほか、日米で屋外広告を掲載する。

ゲーム楽曲の配信と公式プレイリスト

コラボレーションの一環として、スーパーマリオブラザーズ40周年を記念したゲーム楽曲の期間限定配信を開始した。「スーパーマリオ ギャラクシー」と「スーパーマリオ ギャラクシー2」の一部楽曲が期間限定で配信される。

これにあわせて、2種類の公式プレイリストが公開された。「任天堂ゲーム楽曲 公式プレイリスト」には、両タイトルの公式音源が収録され、Spotify上でゲームの世界観を体感できる内容となっている。

もう一方は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のサウンドトラックを収録したプレイリストで、作品を彩る楽曲が提供される。

「スーパーマリオギャラクシー」公式プレイリスト

Spotify Premiumプラン向けに、特別な演出も用意。2つのプレイリストに収録された楽曲を再生すると、再生バーにキャラクターの「チコ」が登場する。

日米での屋外広告展開

さらに、グローバルプロモーションの一環として、アメリカと日本の各都市で、プレイリストを紹介する屋外広告を展開する。掲出場所は、ニューヨークやロサンゼルス、渋谷、大阪、京都、福岡の6都市。