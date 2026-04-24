「あのグラスノーが…」32歳右腕が抜群の“安定感”　「他のほとんどのチームであれば文句なしのエースだろう」8回1安打無失点9奪三振の快投に米記者絶賛

グラスノーが8回無失点の快投を見せた(C)Getty Images

ドジャースが現地時間4月23日、敵地でのジャイアンツ戦に3−0で勝利。先発のタイラー・グラスノーは8回105球を投げて1安打無失点9奪三振の好投で今季3勝目をマークした。防御率は2.45となっている。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ドジャースの“先発4番手”は、他のほとんどのチームであれば文句なしのエースだろう。今日のドジャースの連敗ストッパーはタイラー・グラスノーだった」と綴った。

32歳の右腕は4回にルイス・アラエスに中前打を許したが、後続を併殺打に打ち取った。結局打たれたのはこの安打のみで、その後は5回〜8回を連続三者凡退に切って取り、圧巻の投球を続けた。