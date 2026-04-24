「あのグラスノーが…」32歳右腕が抜群の“安定感” 「他のほとんどのチームであれば文句なしのエースだろう」8回1安打無失点9奪三振の快投に米記者絶賛
グラスノーが8回無失点の快投を見せた(C)Getty Images
ドジャースが現地時間4月23日、敵地でのジャイアンツ戦に3−0で勝利。先発のタイラー・グラスノーは8回105球を投げて1安打無失点9奪三振の好投で今季3勝目をマークした。防御率は2.45となっている。
【動画】8回1安打無失点！グラスノーの快投をチェック
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ドジャースの“先発4番手”は、他のほとんどのチームであれば文句なしのエースだろう。今日のドジャースの連敗ストッパーはタイラー・グラスノーだった」と綴った。
32歳の右腕は4回にルイス・アラエスに中前打を許したが、後続を併殺打に打ち取った。結局打たれたのはこの安打のみで、その後は5回〜8回を連続三者凡退に切って取り、圧巻の投球を続けた。
SNS上のファンからは「あのグラスノーが、ヤマ（山本由伸）やショウヘイ（大谷翔平）よりも計算の立つ“確実な存在”になっているなんて、マジかよ」「グラスノーえぐい投球」「いて良かったグラスノー」 「グラスノーやば」と、快投にコメントが続々と寄せられた。
2年連続でコンディション不良に陥ってきた右腕が、今季は安定感抜群の投球を披露している。グラスノーがワールドシリーズ3連覇の一翼を担う。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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