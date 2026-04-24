ワインと音楽が溶け合う一日。勝沼醸造で「Katsunuma Vinyly Vol.5」開催
勝沼醸造は5月23日、ワイナリーのテラスを舞台としたフリーイベント「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催する。
勝沼醸造 本社外観
同イベントは、同社を象徴する白ワイン「アルガブランカ クラレーザ 2025」の解禁を目前に控えたプレ・イベントとして実施する。
アルガブランカ クラレーザ
当日は、DJ Naoki Otaが紡ぐ洗練された音楽とともに、リリース間近の「アルガブランカ クラレーザ 2025」を飲み放題で楽しめる。先着100名には、オリジナルロゴ入りグラスプレゼントする。
レストランテ風のランチBOX付き。オプションとして、山梨の名店「いづ屋」による寿司とワインのマリアージュや、焼き鳥【焼鳥ジャーニー】主宰の斉藤太一氏の焼き鳥、厳選フルーツも別料金で用意する。
イベント参加料金は、大人8,800円、未成年4,400円、未就学児無料。前売券は、Peatixにて販売している。
勝沼醸造 本社外観
同イベントは、同社を象徴する白ワイン「アルガブランカ クラレーザ 2025」の解禁を目前に控えたプレ・イベントとして実施する。
アルガブランカ クラレーザ
当日は、DJ Naoki Otaが紡ぐ洗練された音楽とともに、リリース間近の「アルガブランカ クラレーザ 2025」を飲み放題で楽しめる。先着100名には、オリジナルロゴ入りグラスプレゼントする。
レストランテ風のランチBOX付き。オプションとして、山梨の名店「いづ屋」による寿司とワインのマリアージュや、焼き鳥【焼鳥ジャーニー】主宰の斉藤太一氏の焼き鳥、厳選フルーツも別料金で用意する。
イベント参加料金は、大人8,800円、未成年4,400円、未就学児無料。前売券は、Peatixにて販売している。