ＡＩ研究の第一人者として知られる東大の松尾豊教授は大学発のスタートアップ支援にも力を入れている。

２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」ではトークイベントに登壇する予定だ。

東大松尾・岩澤研究室（松尾研）では、これまでに４２社が起業した。スシテックについて、「海外と日本のスタートアップがコミュニケーションをとり、海外に出ていけるきっかけにしてほしい」と話す。

松尾氏は読売新聞のインタビューに応じた。主なやりとりは下記の通り。

■目標は年間１００社輩出

――研究室から多くのＡＩスタートアップが生まれている。共通点は何か。

「大企業のニーズに応じて、ＡＩを開発しているスタートアップが多い。堅実な企業が多く、利益を上げ、人を増やして拡大していく。こうした取り組みは日本企業がＡＩを導入するのに重要で、社会的な意義も大きい。近い将来には、年間１００社の起業を目標にしたい」

「人材育成は規模が大きくなってきた。松尾研がオンラインで無料提供するＡＩ講座は昨年度、国内外の大学生や高校生ら７万人が受講した。将来の選択肢として起業の機会があることを学生に知ってもらい、意思のある人にはスタートアップの創業につなげるような講義や、実践の場を用意している」

――ＡＩ時代において大学発スタートアップが担う役割は。

「大学はイノベーションの中心地にならなければいけない。大学での研究や教育が、スタートアップという形で世の中に出ることは重要だ。分野によっては難しいケースも多いが、ＡＩは比較的産業との関係が近く、事業化しやすい。成功例が増えることで、他分野にも大学発スタートアップの流れが広がっていけばいい」

■「グローバルに挑戦を」

――日本のスタートアップが勝てるチャンスはどこにあるか。

「簡単なことではない。米シリコンバレーや中国には優れたエコシステムがあり、レベルが非常に高い。ただ、バーティカルＡＩやフィジカルＡＩにはチャンスがあるのではないか」

「バーティカルＡＩは、防衛産業や金融、製造業など、特定の業界や業務に特化したＡＩだ。フィジカルＡＩは、ロボットなどと組み合わせたＡＩの活用方法だ。製造業に強みを持つ日本は、ＡＩのプラットフォームを担える可能性がある」

「今年はフィジカルＡＩが国際的な注目を集めている。高市首相も言及しており、期待は大きい。海外でも『日本がフィジカルＡＩに力を入れるらしい』と話題になっている。他国も日本はこの分野が強そうだと見ているのだろう」

――日本のスタートアップが海外展開する上での課題は。

「言語が違うし、文化的な多様性も少ないので、世界のニーズを捉えることが得意ではない。世界中の才能を集めてチームを作ることも、日本人は苦手なケースが多い」

「その課題は、インターネット時代から続いているが、ＡＩは多少はやりやすい。技術起点でビジネスを組み立てやすく、バーティカルＡＩは比較的ＢｔｏＢ領域なのでニーズを把握しやすいからだ」

「成功例が生まれることで『自分たちにもできる』という自信を持つことになり、新たな成功例につながる。多くのスタートアップがグローバルに挑戦していくことが重要だ」

■海外に出るきっかけに

――スシテック東京へ期待することは。

「世界中のスタートアップが集まるイベントだ。海外に行くとスシテックは有名で、世界的なスタートアップのイベントの一つとして認知されている」

「海外と日本のスタートアップがうまくコミュニケーションをとり、海外に出ていくきっかけにしてほしい。一般の来場者や企業が海外のスタートアップと話したり、製品を見たりして、協業の可能性を探る場になるといいのではないか」

松尾豊氏（まつお・ゆたか）

１９９７年東京大学工学部卒業。２００２年同大学院で博士（工学）取得。米スタンフォード大客員研究員などを経て、０７年東大准教授、１９年同大教授。内閣府「ＡＩ戦略会議」座長などを歴任。２６年から、国連ＡＩ国際科学パネルメンバー。