予約分は完売。銀座ハリッチの人気スキンケアアイテムが、「美ST」特別版の付録に初登場
N-LaBoは、同社が運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のスキンケアアイテムが、『美ST 2026年6月号 特別版』(4月17日発売)に付録として採用されたことを発表した。
HARICCHI 「ハリ育成極上セット」
付録は、累計販売45万本を超えるベストセラー美容液とシートマスクがセットになった「ハリ育成極上セット」。予約分は即刻完売した注目の付録セットとなる。
セットに含まれているのは、肌の土台(角質層)に着目した"根幹美容液"「ハリッチプレミアムリッチプラス」のミニボトル(10ml)と、「フェイシャルグロースマスク」(1枚)。
ハリッチプレミアムリッチプラスは、ヒト幹細胞順化培養液を10%という高濃度で配合した美容液。整肌成分のナイアシンアミドやフラーレンも配合しており、洗顔後すぐに塗るだけでケアが完結する。
ハリッチプレミアムリッチプラス
「フェイシャルグロースマスク」は、美容鍼灸院の知見を活かして開発したもので、外的ストレスや季節の変わり目でゆらぎがちな肌を整える。大切な予定の前など、集中的に潤いを与えたい時のスペシャルケアとしておすすめとのこと。
フェイシャルグロースマスク
『美ST 2026年6月号 特別版』(1,080円)は、店頭・オンラインにて販売している。
HARICCHI 「ハリ育成極上セット」
付録は、累計販売45万本を超えるベストセラー美容液とシートマスクがセットになった「ハリ育成極上セット」。予約分は即刻完売した注目の付録セットとなる。
セットに含まれているのは、肌の土台(角質層)に着目した"根幹美容液"「ハリッチプレミアムリッチプラス」のミニボトル(10ml)と、「フェイシャルグロースマスク」(1枚)。
ハリッチプレミアムリッチプラス
「フェイシャルグロースマスク」は、美容鍼灸院の知見を活かして開発したもので、外的ストレスや季節の変わり目でゆらぎがちな肌を整える。大切な予定の前など、集中的に潤いを与えたい時のスペシャルケアとしておすすめとのこと。
フェイシャルグロースマスク
『美ST 2026年6月号 特別版』(1,080円)は、店頭・オンラインにて販売している。