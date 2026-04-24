特製だれで3度焼き　ふっくら香ばしい「うな重」今年も登場　うなぎ2枚の「特盛うな丼」も販売【なか卯】

丼ぶりと京風うどんのなか卯は、2026年4月28日から、「うな重」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記

【画像】「うな重」「うなぎあいがけ親子丼」はこちら

同店のうなぎは、じっくりと焼いた後に丁寧に蒸すことで余分な脂を落とし、旨みを凝縮した人気商品。特製だれをつけて焼く工程を3度繰り返すことで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感の蒲焼に仕上げている。

さらに、“こだわり卵”を使った錦糸卵とともに味わえるのも特徴。醤油の香ばしさと砂糖のコクが調和した甘めのタレが、ご飯との相性を引き立てる。

また、うなぎと人気の親子丼を一度に楽しめる「うなぎあいがけ親子丼」や、大盛りのご飯にうなぎを2枚のせた「特盛うな丼」も同時に販売する。

いずれの商品もテイクアウトに対応する。

なか卯の「うな重」が今年も登場

【商品名・価格】

・うな重（並盛）

980円

・うな重（ごはん大盛）

1,080円

・特盛うな丼

1,680円

・うなぎあいがけ親子丼（並盛）

1,280円

・うなぎあいがけ親子丼（ごはん大盛）

1,380円

・うなぎあいがけ親子丼（特盛）

1,980円

※価格は全て税込

※テイクアウト可能

※一部店舗は価格が異なる

※446店舗で販売予定