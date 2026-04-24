特製だれで3度焼き ふっくら香ばしい「うな重」今年も登場 うなぎ2枚の「特盛うな丼」も販売【なか卯】
丼ぶりと京風うどんのなか卯は、2026年4月28日から、「うな重」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記
同店のうなぎは、じっくりと焼いた後に丁寧に蒸すことで余分な脂を落とし、旨みを凝縮した人気商品。特製だれをつけて焼く工程を3度繰り返すことで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感の蒲焼に仕上げている。
さらに、“こだわり卵”を使った錦糸卵とともに味わえるのも特徴。醤油の香ばしさと砂糖のコクが調和した甘めのタレが、ご飯との相性を引き立てる。
また、うなぎと人気の親子丼を一度に楽しめる「うなぎあいがけ親子丼」や、大盛りのご飯にうなぎを2枚のせた「特盛うな丼」も同時に販売する。
いずれの商品もテイクアウトに対応する。
なか卯の「うな重」が今年も登場
【商品名・価格】
・うな重（並盛）
980円
・うな重（ごはん大盛）
1,080円
・特盛うな丼
1,680円
・うなぎあいがけ親子丼（並盛）
1,280円
・うなぎあいがけ親子丼（ごはん大盛）
1,380円
・うなぎあいがけ親子丼（特盛）
1,980円
※価格は全て税込
※テイクアウト可能
※一部店舗は価格が異なる
※446店舗で販売予定