【にんべん】通常の約1.8倍…高たんぱく『かつぶしめし』登場/「SUMO WEEK」に合わせ、数量限定販売

にんべんは4月28日〜5月31日、東京･日本橋で開催されるイベント「SUMO WEEK in COREDO室町」に合わせ、「ささみブロッコリーのせかつぶしめし」の販売を開始する。「日本橋だし場 本店」にて数量限定で販売する。テイクアウト価格で税込600円。

相撲の魅力を体感できるコンテンツが集う「SUMO WEEK in COREDO室町」では、高タンパクな「造」、栄養満点の「満」、甘いもので「癒」という3つのテーマで、特別メニューを提供する。

にんべんは、「造」のグルメとして新たな「かつぶしめし」を用意。ささみとブロッコリーを「かつぶしめし」にトッピングし、高たんぱく質なメニューに仕上げた。

1食(210g)あたりのたんぱく質は18gで、通常の「かつぶしめし(レギュラーサイズ)」の約1.8倍。おいしさと栄養バランスを両立したとしている。

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〈商品概要〉

◆「ささみブロッコリーのせかつぶしめし」

塩麹でしっとりと仕上げたささみとブロッコリーを「かつぶしめし」にトッピングしたメニュー。カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返して熟成させた「本枯鰹節」を使用した。

1食に含まれるたんぱく質の量(18g)に加え、ささみを塩麹で仕上げるなど、素材本来の味を引き立てるやさしい塩味にこだわって仕上げた。鰹節の上品でまろやかな香りとともに楽しめるという。

日本橋周辺で働くビジネスパーソンをはじめ、たんぱく質の摂取を意識している人や食事管理･ボディメイクに取り組んでいる人などにおすすめとしている。

【販売概要】

販売期間: 2026年4月28日(火)〜2026年5月31日(日)

提供時間: 11:00〜14:00

テイクアウト価格: 税込600円

※イートインの場合は税率が異なるため価格が変わる。

※数量限定で販売する。

販売店舗: 日本橋だし場 本店

(東京都中央区日本橋室町2‐2‐1COREDO室町1･1階)

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