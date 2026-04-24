【略語クイズ】「年間パスポート」の略語は？これはすぐにわかるはず…！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「年間パスポート」の略語は？
「年間パスポート」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、漢字1文字とカタカナ2文字で表しますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「年パス」でした！
年パスとは、美術館・博物館などの展示施設や遊園地などのアミューズメント施設が発行する、1年間有効な入場券の通称です。
最近では、入場券以外の特典を受けられることもあります。
たとえば、国立科学博物館で発行されている「リーダーズパス」は、1年間の年間パスポートに加え、館内のミュージアムショップの商品が割引になるなどの特典が受けられますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『実用日本語表現辞典』
・『国立科学博物館 ウェブサイト』
ライター Ray WEB編集部