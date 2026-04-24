【略語クイズ】「年間パスポート」の略語は？これはすぐにわかるはず…！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、漢字1文字とカタカナ2文字で表しますよ。

「年間パスポート」の略語はなんでしょうか？

正解は「年パス」でした！

年パスとは、美術館・博物館などの展示施設や遊園地などのアミューズメント施設が発行する、1年間有効な入場券の通称です。

最近では、入場券以外の特典を受けられることもあります。

たとえば、国立科学博物館で発行されている「リーダーズパス」は、1年間の年間パスポートに加え、館内のミュージアムショップの商品が割引になるなどの特典が受けられますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『実用日本語表現辞典』

・『国立科学博物館 ウェブサイト』