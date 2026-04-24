香妻陣一朗、長野泰雅が首位 青木瀬令奈は連日アンダーで奮闘
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了。「63」をマークした香妻陣一朗と、「64」の長野泰雅が、ともにトータル13アンダーで首位に立った。
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1打差の3位タイには、米澤蓮、若原亮太、河本力、ソン・ヨンハン（韓国）が並んだ。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを記録した青木瀬令奈は、2日目も3バーディ・2ボギーの「71」で回り、連日のアンダーパー。トータル2アンダーの72位タイとした。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル2オーバーの92位タイ、トータル4オーバーの95位タイで2日目を終えた。単独首位でスタートした中西直人は、3バーディ・5ボギーの「74」とスコアを落とし、トータル7アンダーの26位タイに後退。昨年覇者の小西たかのりはトータル6アンダーの39位タイ。約1年ぶりのレギュラーツアー参戦の片山晋呉は、トータル5アンダーの50位タイだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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