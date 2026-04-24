堀琴音が「レースクイーン風」写真を公開！ 称賛の声から「ミニスカートが良いのに…」「ポーズもノリノリで…」まで反響続々
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアーのオープンウィークを利用して「今年も前澤杯の観戦」に出かけたことを投稿した。
【写真】レースクイーンの堀琴音？ レーシングカーの前でパラソルを手にポーズ（全3枚）
投稿では「記念にレーシングカーと レースクイーン風に撮ってみた笑」という写真や、大きな盆栽と並んだ写真。そして「前澤杯」の大きな文字看板と一緒に撮った写真では、右端に姉・堀奈津佳の姿も見える。「ゴルフ観戦なのにこの非日常感 最高に楽しかった」と記した通り、様々な演出が施された会場を大いに楽しんだ様子。投稿ではゴルフの写真を見ることは出来なかった。また「今日は前澤さん不在で残念」「お会いしたかったです」と少しだけ残念な気持ちも記していた。この投稿に、「前澤杯 MAEZAWA CUP」に参戦しているルーキーの横山翔亜（とあ）は「琴音さんの拍手世界一嬉しかったです」とお礼のコメント。すると堀と親しい男子プロの東家賢政は「たしかに、世界一騒がしかったですね！」と続けた。堀は横山には「とあちゃん明日も（炎の絵文字）」、東家には「声だけは出していこうと朝から決めてました！笑」と返信していた。またファンは「レースクイーン風」の写真に反応。「素敵すぎます」から「レースクイーン風ならミニスカートが良いのにな」「レースクィーンポーズもノリノリでしてほしかった」まで、様々な意見が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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