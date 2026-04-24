Z07

e☆イヤホンは、AAW(Advanced AcousticWerkes)ブランドのハイブリッドIEM「Z07」を5月12日より全国のe☆イヤホンと直販サイトにて発売する。価格はUniversal Fitが58,000円、耳型を元に専用のFitMorphアダプターを付属するCustom Fit with FitMorphが73,000円。

AAWが培ってきた技術と音響設計を結集したハイブリッドIEM。チューブレス設計とフィルターフリー音響構造により位相整合と瞬発力を高め、10mmチタニウムダイナミックドライバーと6基のバランスドアーマチュアによる3wayクロスオーバー構成で、広帯域にわたり精密で自然なサウンドを実現するという。

CNCアルミニウムコアとFitMorph(フィットモーフ)システム、0.78mm 2pin交換式ソケット構造により、音質と接続性を両立した。

FitMorphは3Dプリント製ホルダーを採用し、Shark Fin(シャークフィン/耳に引っかけて固定するパーツ)の有無で固定力と装着感を選択できる。

「Custom Fit with FitMorph」モデルでは、耳型に基づく専用設計により、ユニバーサルでありながらカスタムIEMに近いフィット感を実現した。

Custom Fit with FitMorphモデル

Custom Fit with FitMorphのFitMorphアダプターを装着したもの

ケーブルにはNull Audio製プレミアムケーブル「Brevity Max8」が付属。AAWとして同ケーブルを標準同梱するのは初で、システムとしての完成度をさらに高めたとしている。

音の傾向や装着感の違いを楽しめる、特性の異なる3種類のイヤーピースが付属。Liquid Morphイヤーピースは、柔らかく耳の形に自然に馴染むリキッドシリコン素材を採用している。

日常の持ち運びから保管までを想定したキャリングケースも付属。充分な強度と最低限の装飾に、革張りを思わせる高級感を備えた、「シンプルで機能性に優れたデザインを採用した」とする。