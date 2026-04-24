◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）

中日の土田龍空内野手と山本泰寛内野手が、出場選手登録された。土田は、脳しんとう特例として１９日に抹消された福永の代替選手として登録。１９日に代替選手として登録されたブライトが２２日に抹消されていた。

今季初昇格となる土田は、２軍１７試合で打率３割１分４厘、１本塁打の好成績。内野手登録ながら、外野にも挑戦中。２２日のハヤテ戦（ちゅ〜る）では猛打賞をマークし、勢いそのまま１軍での活躍が期待される。

一方の山本は、開幕１軍入りも出場がないまま４月２日に登録抹消。昨季は自己最多１１２試合に出場。今季２軍では１１試合で打率２割８分６厘という成績を残している。

チームは今季ワーストの６連敗中で、首位ヤクルトまで１１・５ゲーム差の最下位。４勝１７敗の借金１３で、勝率は２割を切って１割９分という厳しい状況にある。２３日には辻本倫太郎内野手とクリスチャン・ロドリゲス内野手を登録抹消していた。メンバーの入れ替えで苦境打開を目指す。