「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｓｎｏｗ Ａｔｈｌｅｔｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２０２５―２０２６」受賞式が４月２４日、都内のエイブル本社で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、他の受賞者らと出席し、褒賞金１００万円と純金のオリジナルメダルが手渡された。

受賞者代表であいさつをした戸塚は、「ナショナルチームに入って９年になるんですが、入った当時からエイブルさんにはスポンサーとして支えてもらっていた。３回目のオリンピックで金メダルを取れたのはエイブルさんのおかげだと思っています」と感謝を述べた。

また、司会を務めたスピードスケートで９８年長野五輪男子５００メートル金メダルの清水宏保氏に趣味のバイクについて聞かれると「スピード感も好きですし、カーブでかかる遠心力を逃がす感じだとかは（競技に）似ている部分はあると思う。競技に生きているかは分かりませんが、すごくいい息抜きになっているので、自分の中では大切なピースの一つです」と話した。

今後に向けて、「オリンピックで金メダルを取るという夢を叶えたので、ここから４年間しっかり自分を成長させていって連覇ができたらいいなと思います」とその目は、早くも２０３０年フランス・アルプス五輪に向けられていた。