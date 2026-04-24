２４日の東京株式市場で日経平均株価は反発。半導体関連株などへの物色人気は続き２日ぶりに最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比５７５円９５銭高の５万９７１６円１８銭。プライム市場の売買高概算は２２億３９９７万株。売買代金概算は７兆４８５３億円となった。値上がり銘柄数は５５０と全体の約３４％、値下がり銘柄数は９７３、変わらずは５０銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウやナスダック指数は反落したものの、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１７日続伸しハイテク株は値を上げた。この流れを受け、東京市場も半導体関連などを中心に買われ全体相場を牽引した。米国で２３日に決算発表を行ったインテル の株価が時間外取引で急伸したことも好感された。アドバンテスト<6857.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>、イビデン<4062.T>の３銘柄で日経平均株価を５００円あまり押し上げた。日経平均株価は後場に入り上昇幅は拡大。結局、２２日につけた最高値（５万９５８５円）を２日ぶりに更新した。東証プライム市場に上場する６割程度の銘柄は下落しており、半導体やＡＩ関連株などへの買い人気が集中する展開となった。



個別銘柄ではレーザーテック<6920.T>や東京エレクトロン<8035.T>が高く、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が堅調。ＮＥＣ<6701.T>や日立製作所<6501.T>が上昇し、日東紡績<3110.T>や三井金属<5706.T>が買われた。カカクコム<2371.T>やヤクルト本社<2267.T>も値を上げた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やディスコ<6146.T>が安く、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>やソニーグループ<6758.T>が軟調。任天堂<7974.T>やトヨタ自動車<7203.T>、ＩＨＩ<7013.T>が値を下げた。キヤノン<7751.T>が売られた。



出所：MINKABU PRESS