気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月２１日時点で２１４日分だということです。（推計値の速報）

【写真を見る】最新の日本の石油備蓄量は214日分 レギュラーガソリン価格は2週連続値上がり...その理由は？（山形）

内訳は、国家備蓄が１３１日分、民間備蓄８１日分、産油国共同備蓄が３日分、合計で２２８日分となっています。

■最新のガソリン価格は

資源エネルギー庁によりますと、今月２０日時点の山形県内レギュラーガソリン平均小売価格は１７５円９０銭で前の週より３円７０銭値上がりしています。

２週連続の値上がりとなっていて全国で４番目の高さとなっています。

ハイオクは３円７０銭値上がりし１８６円８０銭で全国２番目、軽油は４円値上がりし１６６円８０銭で全国３番目の高さとなっています。

■なぜ値上がり？

値上がりの要因について、石油情報センターは先週１３日より政府が石油元売り会社へ支払う補助金を１３円３０銭減額していて、これが一部、価格転嫁されたためとしています。

今後のガソリン価格について、石油情報センターは、政府が目標としているレギュラーガソリンの平均小売価格１７０円程度を維持に向けて小幅な値動きが予想されています。