希少動物と触れ合える！愛知県豊川に本格クレープも楽しめる体験型カフェ「シャンパンハウス」誕生
animal happinessは3月5日、希少動物とのふれあいと本格カフェを同時に楽しめる体験型カフェ「シャンパンハウス」(愛知県豊川市)をオープンした。
店舗外観
店内にはキンカジューやビントロング、フェネックなど国内でも珍しい動物たちと出会える完全予約制のふれあいルームを完備。専門の消毒液や大型空気清浄機5台の設置など、徹底した衛生管理のもと、動物も人も安心して過ごせる環境を整えている。
ミーアキャット
カフェメニューではこだわりのクレープやワッフルを提供し、ふれあいの余韻を楽しみながら寛げる空間とした。
カフェルーム
生クリームクレープ
カフェスペースはペット同伴が可能で、オフ会やイベント利用にも対応。スタッフによる生態解説を通じて学びの場としての役割も担い、地域の新たな癒やしと交流の拠点を目指す。
動物ふれあいルーム
店舗外観
店内にはキンカジューやビントロング、フェネックなど国内でも珍しい動物たちと出会える完全予約制のふれあいルームを完備。専門の消毒液や大型空気清浄機5台の設置など、徹底した衛生管理のもと、動物も人も安心して過ごせる環境を整えている。
ミーアキャット
カフェメニューではこだわりのクレープやワッフルを提供し、ふれあいの余韻を楽しみながら寛げる空間とした。
カフェルーム
生クリームクレープ
カフェスペースはペット同伴が可能で、オフ会やイベント利用にも対応。スタッフによる生態解説を通じて学びの場としての役割も担い、地域の新たな癒やしと交流の拠点を目指す。
動物ふれあいルーム