あのちゃんが鎖骨見せワンピ＆ニーハイのシンプル黒コーデで太陽光を受けた白肌映えショットに「眩しすぎる！」「透明感がレベチ」「天使」とファン歓喜

【写真】鎖骨見せワンピ＆ニーハイの黒コーデ姿を披露したあのちゃん

あのちゃんが自身のInstagramを更新し、ミニ丈ワンピにニーハイソックスの黒コーデ姿を披露した。

■黒のミニ丈ワンピ＆ニーハイソックス姿の『惡の華』オフショットを公開

現在、ドラマ『惡の華』（テレ東）で鈴木福とW主演を務めているあの。

Instagramに「ここからどんどん空気が変わり展開されていくので是非ご覧あれっ」と第3話の告知をして、デコルテ周りが大きく開いた黒のミニ丈フレアワンピースにニーハイソックス姿でしゃがんでいるショット（1枚目）を公開。

この衣装は4月16日に放送された第2話で、鈴木が演じる春日高男が憧れのクラスメート・佐伯奈々子（井頭愛海）と公園でふたりきりで会っていた時に、あの演じる仲村佐和が春日の頭からバケツに入れた水をぶちまけるという衝撃的なシーンで着ていたもの。

Instagramには、そんな過激な行動を起こしたとは思えない穏やかな表情を見せており、同じくしゃがんだ姿勢で片手を頭に当てたショット（2枚目）やブロック塀を背にして、しなだれて咲く花を眺めているショット（3枚目）、まっすぐにカメラを見つめるショット（4枚目）も公開している。

Xにもしゃがんだ姿のショット2枚を投稿。

SNSには「眩しすぎる！」「透明感がレベチ」「天使」「めっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。

■チャンスは1回きりの水ぶっかけシーンのメイキング動画も公開

また、Xではドラマの公式Xが投稿した、鈴木福にバケツの水をぶちまけるシーンのメイキング動画を引用し、「一発しかチャンスないからミスれないミスったらオワリ…！ミスったら土下座！と思いながらやりました見事成功」と、その時の心境を記している。

■傘を刺した超アップの自撮りショットも公開

また、「この2週間働きマンたちと働きマンしまくった濃密な2週間でした、それも明日で終わってしまうですが、最近告知ごとしかできてなかったのごめんね とりあえずファンの子が歯医者のあのちゃんやトモコレでぼくを作ってカワイイことしてるのだけはわかった」と近況を報告し、雨が降る中、ビニール傘をさしている自撮りショットも投稿。

傘越しに見える大きな木と緑をバックに、傘の柄を顔にくっつけた、顔がドアップのショットに「下アングルなのに写り良すぎる神」「天使超えて神」「綺麗なお顔」「アングルが最高すぎます」「可愛い」「国宝」といった絶賛する声が多く寄せられている。