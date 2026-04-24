東北特殊鋼 <5484> [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11.9億円→16.1億円(前の期は13.7億円)に35.3％上方修正し、一転して17.3％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.7億円→8.9億円(前年同期は6.1億円)に88.1％増額し、一転して46.8％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、概ね前回予想のとおりとなる見通しとなりました。 営業利益は、高利益品の売上構成増等により前回予想を上回る見通しとなりました。 経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、営業利益の増加に加えて、補助金収入や投資有価証券売却益が発生したこと等により前回予想を大きく上回る見通しとなりました。