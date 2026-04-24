アルメタックス <5928> [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の1億7000万円の黒字→1億6000万円の黒字(前の期は7000万円の赤字)に5.9％下方修正した。ただ、通期の最終利益は従来予想の1億0500万円→1億6000万円(前の期は2700万円)に52.4％上方修正し、増益率が3.9倍→5.9倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の1億0600万円の黒字→9600万円の黒字(前年同期は7200万円の赤字)に9.4％減額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、売上高は新設住宅着工戸数の減少を背景として、主力製品である新設住宅用建材の需要低迷が続く中、国の補助金施策を背景にリフォ－ム建材の受注拡大に注力しましたが、新設住宅用建材の受注減少を補うには至らず、前回発表予想を若干下回る見込みです。一方で利益面につきましては、営業利益及び経常利益は生産性の改善、業務の合理化による原価低減、製品価格の見直し・交渉など収益構造の改革により、前回発表予想どおり計上できる見込みです。また、当期純利益につきましては、固定資産の除却に伴う特別損失を計上したものの、一部持合株式の解消による有価証券売却益を計上したこと、さらに法人税等が実効税率より低くなることが見込まれることにより、前回発表予想を上回る見込です。なお、配当予想につきましては、2025年５月14日に公表した予想値から変更はありません。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。