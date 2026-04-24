伊豆・村の駅が20周年！値段そのままで海鮮やクリーム2倍の「村長やりすぎ」企画開催
村の駅は4月25日〜5月6日まで、開駅20周年を記念したスペシャル企画を、伊豆・村の駅(静岡県三島市)で開催する。
村長やりすぎ2倍祭 メニューの一例
期間中は、価格据え置きで具材を2倍にする「村長やりすぎ2倍祭」を開催。しいたけバーガーやしらす丼、きのこそば、パンケーキなどをボリューム満点で提供する。
「たまご専門店TAMAGOYA」には、通常の20倍サイズを誇る総重量5kgの「ドリームプリンパフェ」(2万2,000円)が登場する。同時に、1人で制限時間20分で完食できた場合、支払い料金が75%OFFになるフードファイター企画も実施。限定メニュー「たっぷり村野菜のイエローカレーオムバーグ」も販売する。
フードファイター企画 ドリームプリンパフェ
そのほか各店舗では、茶とろろを使用した「茶とろろマウンテン丼」や、マグロと卵黄ととろろを楽しむ「茶とろろ日の出まぐろ丼」、濃厚チーズとしいたけのジューシーさが楽しめる「THIS伊豆しいたけジャーマンスープレックス チーズバーガー」などの限定メニューも販売する。
茶とろろマウンテン丼
茶とろろ日の出まぐろ丼
期間中は、米や調味料、野菜、海産物の詰め放題イベントも連日開催する。
家族で村イベント！ ゴールデンウィーク大作戦！
村長やりすぎ2倍祭 メニューの一例
期間中は、価格据え置きで具材を2倍にする「村長やりすぎ2倍祭」を開催。しいたけバーガーやしらす丼、きのこそば、パンケーキなどをボリューム満点で提供する。
「たまご専門店TAMAGOYA」には、通常の20倍サイズを誇る総重量5kgの「ドリームプリンパフェ」(2万2,000円)が登場する。同時に、1人で制限時間20分で完食できた場合、支払い料金が75%OFFになるフードファイター企画も実施。限定メニュー「たっぷり村野菜のイエローカレーオムバーグ」も販売する。
そのほか各店舗では、茶とろろを使用した「茶とろろマウンテン丼」や、マグロと卵黄ととろろを楽しむ「茶とろろ日の出まぐろ丼」、濃厚チーズとしいたけのジューシーさが楽しめる「THIS伊豆しいたけジャーマンスープレックス チーズバーガー」などの限定メニューも販売する。
茶とろろマウンテン丼
茶とろろ日の出まぐろ丼
期間中は、米や調味料、野菜、海産物の詰め放題イベントも連日開催する。
家族で村イベント！ ゴールデンウィーク大作戦！