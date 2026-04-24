村の駅は4月25日〜5月6日まで、開駅20周年を記念したスペシャル企画を、伊豆・村の駅(静岡県三島市)で開催する。

村長やりすぎ2倍祭　メニューの一例

期間中は、価格据え置きで具材を2倍にする「村長やりすぎ2倍祭」を開催。しいたけバーガーやしらす丼、きのこそば、パンケーキなどをボリューム満点で提供する。

「たまご専門店TAMAGOYA」には、通常の20倍サイズを誇る総重量5kgの「ドリームプリンパフェ」(2万2,000円)が登場する。同時に、1人で制限時間20分で完食できた場合、支払い料金が75%OFFになるフードファイター企画も実施。限定メニュー「たっぷり村野菜のイエローカレーオムバーグ」も販売する。

フードファイター企画　ドリームプリンパフェ

そのほか各店舗では、茶とろろを使用した「茶とろろマウンテン丼」や、マグロと卵黄ととろろを楽しむ「茶とろろ日の出まぐろ丼」、濃厚チーズとしいたけのジューシーさが楽しめる「THIS伊豆しいたけジャーマンスープレックス チーズバーガー」などの限定メニューも販売する。

茶とろろマウンテン丼

茶とろろ日の出まぐろ丼

期間中は、米や調味料、野菜、海産物の詰め放題イベントも連日開催する。

家族で村イベント！　ゴールデンウィーク大作戦！