熱海のいちごスイーツ専門店に、夏メニューのかき氷といちごフラッペが登場
フジノネが運営するいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(静岡県熱海市)は4月25日、夏の看板メニュー「ボンボンいちごおり」と新作「いちごボンボンフラッペ」を発売する。
ボンボンいちごおり
「ボンボンいちごおり」(850円)は、同店の夏の人気メニュー。静岡県産いちごをまるごと凍らせて作っいちごミルク氷に、真っ赤ないちごジュレをのせた。最後のひとくちまでおいしく味わえるよう、カップの下には濃厚ないちごソースも入れた。今年は食べ歩きもしやすいスリムなカップで提供する。
新作フラッペ「いちごボンボンフラッペ」(720円)は、いちごスムージーにミルククリームを混ぜて味わう新感覚のスイーツ。いちごをさらに増量した「いちご盛り！いちごボンボンフラッペ」(920円)、クリーム増量の「クリーム盛り！いちごボンボンフラッペ」(920円)も販売する。
いちごボンボンフラッペ 3種
あわせて開業7周年を記念したキャンペーンを5月10日まで開催する。2,000円以上の購入で限定缶バッジが当たるくじに挑戦できるほか、人気のスムージー「ボンボンスムージー」は、値段据え置きで増量提供する。
ボンボンいちごおり
「ボンボンいちごおり」(850円)は、同店の夏の人気メニュー。静岡県産いちごをまるごと凍らせて作っいちごミルク氷に、真っ赤ないちごジュレをのせた。最後のひとくちまでおいしく味わえるよう、カップの下には濃厚ないちごソースも入れた。今年は食べ歩きもしやすいスリムなカップで提供する。
いちごボンボンフラッペ 3種
あわせて開業7周年を記念したキャンペーンを5月10日まで開催する。2,000円以上の購入で限定缶バッジが当たるくじに挑戦できるほか、人気のスムージー「ボンボンスムージー」は、値段据え置きで増量提供する。