認知症の高齢者らが、詐欺や悪質な訪問販売などの消費者被害に遭うケースが後を絶たない。

判断能力が低下しているため、トラブルに巻き込まれるリスクが高く、被害に遭っていることに気づきにくい。被害を防ぐため、家族や近所の人など周囲の見守りが欠かせない。（三浦ちひろ）

給湯器

「母親が給湯器を買わされそうになった」。昨年１２月、千葉県八千代市の地域包括支援センターに、５０歳代の女性から電話で連絡が入った。女性が、市内で一人で暮らす８０歳代の母親の自宅を訪ねたところ、「給湯器を新しい物に替える」と言い出したという。まだ十分に使える状態だった。

母親は認知機能の衰えが心配されていた。女性は不審に思い、母親に身の回りの出来事を振り返ってもらった。営業マンとみられる男の訪問を受け、後日、給湯器を付け替えに来ると分かった。代金の４０万円はまだ支払っていなかった。男が残した書類にあった電話番号に連絡を取り、購入を断ったという。

同センターの担当者は「一人暮らしの高齢者が要らない商品を買わされたり、キャッシュカードをだまし取られたりした被害が地域で起きている。娘さんが日頃から母親の様子を確認していたので被害を防ぐことができた」と振り返る。

判断能力低下

認知症高齢者の消費者被害は深刻だ。認知症介護研究・研修東京センターの粟田主一センター長らの研究グループは２０２４年、東京都内の地域包括支援センターなど、在宅介護に携わる約３７００事業所のケアマネジャーを対象に、一人暮らしの認知症の人が被害に遭っていないかアンケート調査をした。

回答のあった約１３００事業所のうち３割が「強引な訪問販売やリフォーム詐欺などの被害者がいる」、２割が「特殊詐欺の被害者がいる」と答えた。業者が不意に自宅を訪れて貴金属を強引に買い取られた人や、注文していない食料品を着払いで送りつけられた人もいた。

消費者庁によると、各地の消費生活センターが受け付けた、認知症高齢者らのトラブルに関する相談は２４年に９６１８件あった。８割は家族など周囲の人からの連絡で、本人からは２割にとどまる。

粟田センター長は「認知症の高齢者は、判断能力が低下しているため被害に遭いやすい。本人が自覚せず、発見や対応が遅れることもある。人のつながりがあると、被害を水際で回避できる可能性が高まる。孤立しがちな人を見守る体制作りが欠かせない」と話す。

地域の輪

千葉県消費者センターでは、民生委員や地域包括支援センターの職員らを対象に被害を防ぐポイントを伝える講座を各地で開く。

自治体ごとに「見守りネットワーク」の設置も進む。新潟県佐渡市は、宅配業者や郵便局などが参加し、高齢者宅を訪問した際、「請求書や督促状が送られてきている」といった異変に気づけば、市役所などに連絡する体制を取る。

滋賀県野洲市では、警察と連携し、悪質業者から押収された名簿（通称・カモリスト）に記載のあった市民を住民基本台帳と照らし合わせ、独自の「見守りリスト」を作成した。訪問販売などの業者から狙われる可能性が高いと見て、民生委員と共有し、重点的に注意を呼びかけている。

市市民生活相談課の長谷川美佳さんは「多くの人が連携して見守り、認知症があっても安心して暮らせる地域作りをしていきたい」と話している。

寄り添う声がけを

消費者庁は今年３月、被害を防ぐポイントを紹介した冊子を２種類作った。

医療や福祉の関係者に向けた冊子は、認知症の程度が「まだ軽いから大丈夫」ではないと強調。重度よりも、判断力がある程度保たれている段階の方がリスクが高いとの調査結果を載せた。健康食品など同じ商品が繰り返し自宅に届く、見慣れない業者の出入りが頻繁にあるといった際は、地域包括支援センターや消費生活センターに連絡するよう呼びかけている。

認知症の人や家族向けの冊子では、被害が心配な時でも、家族は問い詰めたり、否定したりせず、「一緒に確認したい」などと寄り添うような声がけが大切だと伝えている。同庁は冊子を病院や介護施設で配布し、活用につなげたいという。相談は、同庁の消費者ホットライン「１８８」へ。