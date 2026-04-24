鳥害対策に。スマホで設定でき、広域をカバーする鳥害対策レーザーの最新モデル発売
エスクは3月、鳥の飛来を防止する「バードストッパー・レーザータイプ」の最新モデルを発売した。
「バードストッパー・レーザータイプ」最新モデル
同製品は赤青緑の3色のレーザーを照射して、鳥の平衡感覚を狂わせる特許商品で、物理的な対策が難しい空間や広範囲の鳥害解決に寄与する。
最新型は価格を据え置いたまま、可動域が水平540度、垂直270度へと飛躍的に向上し、1台でより広大な面積をカバーできるようになった。専用のスマートフォンアプリから照射ルールを自由に設定することも可能。これにより、鳥の活動時間や飛来ルートに合わせた緻密な対策をデバイス一つで複数台同時に実行できる。
スマホにて照射ルールを設定できる
レーザークラスは効果と安全性のバランスに優れたclass3Bに準拠。過酷な屋外環境での使用を想定し、IP65の防塵防水性能を確保した。
デザインは黒を基調としたスタイリッシュな外観に一新。空港や工場、農地など多様な設置場所の景観にも配慮している。
「バードストッパー・レーザータイプ」最新モデル
同製品は赤青緑の3色のレーザーを照射して、鳥の平衡感覚を狂わせる特許商品で、物理的な対策が難しい空間や広範囲の鳥害解決に寄与する。
最新型は価格を据え置いたまま、可動域が水平540度、垂直270度へと飛躍的に向上し、1台でより広大な面積をカバーできるようになった。専用のスマートフォンアプリから照射ルールを自由に設定することも可能。これにより、鳥の活動時間や飛来ルートに合わせた緻密な対策をデバイス一つで複数台同時に実行できる。
スマホにて照射ルールを設定できる
レーザークラスは効果と安全性のバランスに優れたclass3Bに準拠。過酷な屋外環境での使用を想定し、IP65の防塵防水性能を確保した。
デザインは黒を基調としたスタイリッシュな外観に一新。空港や工場、農地など多様な設置場所の景観にも配慮している。