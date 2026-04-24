ユアサプライムス、ガードに触れると止まる安心機能付きのリビング扇風機発売
ユアサプライムスは4月中旬、ガードに触れると運転を自動停止する「あんしんタッチ機能」を搭載した「タッチストップ DCリビング扇風機」を発売する。
タッチストップ DCリビング扇風機
同商品の最大の特徴は、ガードに触れた瞬間に作動する「タッチストップ機能」。手が触れると即座に運転を一時停止し、約5秒後に自動で再開する。さらに、10秒間触れ続けた場合には電源が完全にオフになる設計を採用した。子どもがガードをつかんで離さないような状況でも、確実に羽根を止めることで怪我のリスクを大幅に軽減する。
省エネ性能に優れたDCモーターを採用しており、最大消費電力で1日8時間使用しても1カ月の電気代は約155円。羽根には7枚羽根を採用し、風切り音を分散させることで、従来の5枚羽根よりも静かでやわらかな風を実現した。風量は6段階に細かく調整できる。
カラーは温かみのあるベージュと、モダンな空間に映えるブルーグレーの2色。ガードだけでなく、羽根やリモコン、リモコンホルダーに至るまで本体と同色とし、生活感を抑えたスタイリッシュな外観に仕上げている。
入・切の両方に対応した6時間タイマーや、8時間の自動オフタイマーも備えた。価格は9,980円。
タッチストップ DCリビング扇風機
同商品の最大の特徴は、ガードに触れた瞬間に作動する「タッチストップ機能」。手が触れると即座に運転を一時停止し、約5秒後に自動で再開する。さらに、10秒間触れ続けた場合には電源が完全にオフになる設計を採用した。子どもがガードをつかんで離さないような状況でも、確実に羽根を止めることで怪我のリスクを大幅に軽減する。
カラーは温かみのあるベージュと、モダンな空間に映えるブルーグレーの2色。ガードだけでなく、羽根やリモコン、リモコンホルダーに至るまで本体と同色とし、生活感を抑えたスタイリッシュな外観に仕上げている。
入・切の両方に対応した6時間タイマーや、8時間の自動オフタイマーも備えた。価格は9,980円。