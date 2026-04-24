病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「ぽっこりお腹改善」に「スーパーマンポーズ」

年齢とともに衰えていく筋肉。そんな筋力の低下がもたらすのが「ぽっこりお腹」。お腹まわりの筋肉（腹直筋、腹斜筋、腹横筋）が弱くなり、内臓や脂肪の重みが支えられずに、だらしないお腹になってしまいます。そのまま放置すると、内臓脂肪の影響で生活習慣病のリスクがあがる可能性も。筋肉は何歳になっても鍛えられます。スーパーマンポーズでお腹まわりの筋肉を毎日刺激すれば、スッキリお腹に近づけますよ。

【1】床に両手、両ひざをつき、背筋をまっすぐに伸ばす。

【2】息を吐きながら右手を前に伸ばし、左足はゆっくりと後ろに伸ばす。目線はやや前の床に向けて、残りの手足で姿勢を支える。10秒キープしたら【1】の姿勢に戻る。反対側も同様に。背中が反りすぎないように確認しながら行いましょう。



慢性的な便秘もぽっこりお腹の原因の一つです。便のカサを増やす食物繊維（野菜、海藻、きのこ類）を取って、お通じをよくすることも肝心です。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。