愛猫さんとひとつの布団で一緒に寝るのは、飼い主さんにとって何ものにも代えがたい至福の時間。しかし、無意識に猫さんの機嫌を損ねてしまうこともあるようで…？

猫あるあるな光景が反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で112万回再生を突破。「だよねー」「説教だけで済まなかったのねw」「爆笑しましたw」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫といっしょに寝ている最中、『寝返り』を打ったら…『まさかの瞬間』】

一緒に寝ていたら…

YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』に投稿されたのは、シャムトラ柄のミックス猫「デュフィ」くんと飼い主さんが一緒に寝ていたある日の光景。すべての始まりは、何気ない寝返りだったそうで…。

この日、ぐっすりと眠っていた飼い主さんが寝返りを打つと毛布がめくれ、潜り込んでいたデュフィくんの姿があらわに。悪気はなかったものの、結果的に毛布を剥ぎ取ってしまう形になってしまったのだといいます。

デュフィくんのお説教

せっかく気持ち良く寝ていたところを起こされたデュフィくんは、当然ご機嫌ななめのご様子。眠そうな表情のまま立ち上がって軽くのびをすると、お説教をするべく、枕元へと向かったそうです。

枕に前足を乗せたデュフィくんは、「な～あ」と言い聞かせるように耳元で鳴きますが、飼い主さんは起きずに仰向けに戻っただけ。そこで、左脇に移動したデュフィくんはというと、二の腕をふみふみする愛らしい行動に出たのだといいます。

何倍にもして…？

優しく起こしてくれるかのように見えましたが、そう思えたのも一瞬のこと。次の瞬間には、グサッ！っとデュフィくんの爪が刺さり、飼い主さんは手痛い一撃をもらってしまったそうです。やはりひとりだけ寝続けたことが許せなかったのでしょうか…。

図らずも(?)仕返しを終えたデュフィくんは、「やっと起きたか」と言わんばかりの態度だったそう。デュフィくんと飼い主さんもそうであるように、こういったことが多々あっても、一緒に寝ることはやめられないんですよね。

投稿には「しっかり仕返しされましたねw」「なんだよ、も～みたいに出てくるデュフィ、もう可愛い～♡」「そうですよねーたまに刺さるのよね、愛が」「倦怠期の『夫婦』かな？笑」「デュフィたん、爪を立ててはいけませんよぉ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』では、デュフィくんとキジシロ柄の後輩猫「ルノ」くんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。