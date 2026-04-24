猫がする『甘えている』とは限らない行動4選

1.後ろをついてくる

猫が後ろをついてくる行動は、例えばお出かけの準備をしているときによく見られます。ここで多くの飼い主さんが「いなくなるのが寂しくて甘えているんだな」と感じるかもしれません。

しかし実際は、出かける前のごはんや遊びを催促しているだけという可能性も。筆者の愛猫はまさにそのタイプで、最終的にキャットフードが収納されている扉の前に行き着くのです。

また、飼い主さんが向かった先がお風呂場など、普段立ち入れない場所だった場合「今がチャンス！」と様子を伺っていることもあります。

どんなタイミングでこの行動を見せるのか、前後の状況とあわせて観察してみましょう。

2.ゴロゴロ音を鳴らす

猫のゴロゴロ音は、飼い主さんの心身もリラックスさせてくれる優しい音色。ヒザの上に乗っているときやスリスリをしているときに見られやすい行動です。

ただし、シーンによって、その音の高さが変わってくるのをご存じでしょうか。要求しているときは少し高めに聞こえ、ストレスを感じているときは少し低めに聞こえるといわれています。

動物病院でゴロゴロ音を鳴らすのも、大きなストレスを感じているから。飼い主さんに甘えたいというよりは、自分の不安を和らげたい気持ちが強いと考えられます。

普段のゴロゴロ音との違いを理解し、愛猫の気持ちをくみ取っていきましょう。

3.ふみふみする

気持ちよさそうにふみふみしている姿を見ると「子猫気分になって、甘えているんだな」と感じるのではないでしょうか。

ふみふみは、母猫におっぱいを催促していた行動の名残ともいわれており、基本的にはその解釈で問題ないでしょう。

とはいえ、なかには気をつけて観察した方がよい場面もあります。布を吸ったり噛んだりしながら行う場合は「ウールサッキング」の可能性があるからです。

ウールサッキングとは問題行動の1つで、ストレスが原因になっていることが多いです。ストレスの原因を探り、猫が安心できる環境をつくってあげましょう。

4.お腹を見せてくねくねする

「猫がお腹を見せても触ってはいけない」ということは、だんだんと広く知られるようになってきました。そしてこの行動もまた、必ずしも甘えているとは限りません。

くねくねとお腹を見せるしぐさは「遊ぼうよ」と誘っているだけの場合があります。足元で大胆に転がってくることもあるため、踏んでしまわないよう気をつけなければいけません。

さらに、このお腹を見せるそぶりは、避妊・去勢手術をしていない猫に見られる発情行動でもあります。甲高い鳴き声を出していないか、甘え方が過剰になっていないかなども、あわせて確認してみましょう。

その行動は、本当に甘えから？見極めるポイント

猫が甘えているのかどうか、判断に迷ったときに見るべきポイントは「どんなタイミングでその行動が起こっているのか」ということです。

落ち着いているときなのか、お腹が空いているときなのか、遊ぶ前なのか、同じ行動でも状況によって意味は変わってきます。

より正確に気持ちを探るには「1つの行動だけで判断せず、ボディランゲージも一緒に観察する」のがよいでしょう。例えば尻尾を激しくバタバタさせる行動が同時に見られる場合は、リラックスとは異なる感情の可能性が高いです。

また、まれに体調不良が隠れていることもあります。無理に自己判断するのではなく、状況に応じて早めに獣医師さんへ相談してください。

まとめ

猫が甘えているような行動を見せたとき、全てを「甘えている」と解釈するのが正しいとは限りません。ケースバイケースで判断し、ときにはストレスや体調不良といったサインである可能性も探っていくことが大切です。

日頃から愛猫の様子をよく観察し「これは甘えているサイン」「これはごはんがほしいサイン」というように、行動の一つ一つを丁寧に読み取ってあげましょう。