「コーデに悩む時間」から解放♡【studio CLIP】パッと着るだけ！「サマ見えワンピ」

忙しい朝や何を着るか迷うときに頼りになるのが、パッと着るだけでコーデがきまるワンピース。【studio CLIP（スタディオクリップ）】には、ギャザーをたっぷりあしらった華やかな1枚や、ロマンティックな世界観のビッグカラーワンピなど、主役級のデザインが揃っています。今回は、そんな着るだけで雰囲気がきまる「サマ見えワンピ」をピックアップしました。

たっぷりギャザー × ボリューム袖が目を引く春カラーワンピ

【studio CLIP】「《natural by clip》ドビーストライプギャザーワンピース」\12,100（税込）

表面感のあるドビー織りのストライプ素材を使ったワンピは、シンプルすぎない印象。明るめのカラーリングも相まって、春らしい軽やかさが引き立ちます。肩や身頃にたっぷり入ったギャザーと、ボリュームのある袖が華やかさをプラス。ふんわりとしたシルエットで、リラックス感のある着心地と体型カバーも叶えてくれそうです。首元に抜け感を演出するスキッパー仕様もポイント。1枚でさらっと着てもサマになり、忙しい朝の味方になる予感大です。