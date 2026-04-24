首位オリックスから最下位ロッテまで、4.5ゲーム差内にひしめく混戦状態のパ・リーグ。一進一退の攻防が続く中、「こんなはずでは……」とクビをひねっているのが4位の日本ハムではないか。

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開幕カードでソフトバンクに3タテを食らうなど、昨季優勝を争ったライバルに5戦5敗。打線こそ、いずれもリーグトップの108得点、34本塁打と破壊力は抜群だが、投手陣がピリッとしない。チーム防御率3.97はリーグワースト。先発も中継ぎも打ち込まれている。エースの伊藤大海は4試合で2勝1敗も防御率5.01。オフに4年総額20億円超で獲得した有原に至っては1勝3敗、防御率6.38と散々だ。

そんな一軍に比べ、日本ハムの二軍は23日時点で東地区首位。こちらもチーム30本塁打は全地区ナンバーワンと一軍に劣らずだが、その一方でチーム防御率2.83も東地区トップ。一軍と違って、投手力でも優位に立っている。

「23日に昇格し、細野に代わって今季初先発を務めた2021年育成1位の福島蓮（22）は、東地区トップの防御率1.31。WBC台湾代表の孫易磊（21）も先発として期待が高く、同1.47と結果を出している。昨季一軍で11試合に先発し、3完封を記録した金村尚真（25）も同1.06。順調に先発調整をこなしている。この日、福島は6回途中3失点とまずまずだったので、今後も一軍と二軍で先発をシャッフルするのではないか。伊藤や有原も、このままでは安泰とは言えませんよ」（球団OB）

あとはリーグワーストの22失策を何とか……と言いたいが、二軍の30失策も14球団最多。これは選手入れ替えでどうにかなる問題ではなさそう。

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伊藤がここまで“壊れた”のはWBCが原因だと見る向きは少なくない。聞けば唖然とするような杜撰すぎる管理体制のもとで起用されていたからだ。いったいどういうことか。WBC惨敗のウラで何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！ では、それらについて詳しく報じている。