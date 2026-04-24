ホワイトソックス・村上宗隆（26）が、日本時間24日のダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場して5打数1安打3三振。相手の先発右腕ソロカから三回、右前打を放ったが、ダ軍投手陣に3三振を喫して、期待された6試合連続本塁打はならなかった。

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前日の23日は5試合連続本塁打を放って、ヤンキース・ジャッジを抜いてアストロズ・アルバレスに次ぐア・リーグ単独2位に浮上。5戦連続弾はメジャーの新人タイ記録で、ドジャース・大谷による日本人記録に並んだ。

6号満塁弾を放った18日のアスレチックス戦からの5試合で22打数11安打の打率.500、10打点で、この間、チームは3勝2敗。白星が先行しているとはいえ、昨季まで3年連続100敗を喫しているホ軍は、ロイヤルズとア・リーグ中地区の最下位争いを演じている。

今後、好調をキープする村上とは対照的に、チームが低迷して地区優勝、ポストシーズン進出争いから早々と脱落すれば、エンゼルス時代の大谷と同じように孤軍奮闘を強いられることになりそうだ。

ホワイトソックスは23日現在、チーム総本塁打31本こそメジャー5位につけているものの、拙攻が目立ち、チーム打率.222（同27位）、総得点100（同21位）。つながりを欠いており、主砲の村上さえ封じれば、さらに分断できる。

対戦相手からすれば、戦力的に劣るホワイトソックス相手に取りこぼしは避けたい。今後は一発長打による失点を防ぐため、多くのチームがピンチの場面で村上との勝負を避けるようになるはずだ。

今季、ここまで申告敬遠のトップは大谷、アルバレス、ウッド（ナショナルズ）の5個。村上は2個でメジャー7位タイだが、大谷らと肩を並べるのは時間の問題だろう。

その大谷は、エンゼルス時代の23年、申告敬遠21個（メジャー2位）と歩かされながらも、44本塁打を放って自身初の本塁打王のタイトルを獲得した。対戦相手のバッテリーから徹底マークされるようになる村上は果たして……。

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メジャーの野手と言えば、Rソックス吉田正尚が正念場を迎えている。すでにチームのお荷物状態であり、契約を1年残しながら今オフにもクビになりそうだという。いよいよ日本球界復帰に現実味を帯びてきたようだが──。いったいいま、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】Rソックス吉田正尚が今オフ“クビ”の危機…日本球界復帰いよいよ現実味 では、それらについて詳しく報じている。