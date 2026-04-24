広島・新井貴浩監督が２４日、苦境打開に向けてドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝を熱血指導した。マツダスタジアムで行われた指名練習。直近３戦で１３打数１安打７三振と苦しむ両打ちのルーキーに対し、「（左右両打席に）共通したところ。ワンポイントだけかな」とスイングの実演を交えながらアドバイスを送った。

修正ポイントは、主に投手側の肩（右打席なら左肩）の使い方だという。マンツーマン指導は、ティー打撃中に約１５分間にも及んだ。さらにフリー打撃を見守った後も追加で約５分間。試合のない練習日を有効活用し、悩める新星に手を差し伸べた。

オープン戦で１２球団最多２１安打を放ち、球団史上初の開幕１番を務めた平川。３月３１日のヤクルト戦（神宮）で右肩を負傷し、戦線離脱した。地道なリハビリを経て、１９日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）の復帰戦でマルチ安打をマーク。ただ、一線級の投手と対戦を重ねる中でズレが生じていた。「色々なことを考えているし、考えられる子でもある。今は相手どうこうじゃなしに、考えすぎて自分で自分を崩してしまっている状況」と指揮官。対話を重ねながら「（思考を）クリアにしていった」とシンプルな考えを説いた。平川は「ピンポイントで言ってくれたのが一番良かった」と感謝した。

チームは２２、２３日のヤクルトとの本拠戦で２戦連続の完封負けを喫するなど、深刻な得点力不足に苦しむ。チーム打率２割４厘、４８得点は２３日終了時点でともに１２球団ワースト。直近５試合で４得点しか奪えていない。２３日の試合後にはファビアンの２軍再調整が決まった。借金６からの巻き返しに、個々の奮起が何より不可欠な中で新人リードオフマンが背負う期待も大きい。新井監督は「本人もすごく納得していたし、いい時間だった」と振り返った。２５日からは敵地で阪神２連戦。平川の復調を足がかりに、ここから逆襲開始だ。（直川 響）