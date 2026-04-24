◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（１８日・加西尼崎ボーイズ専用グラウンド） ▽中学生の部・決勝 西淀ボーイズ６―１池田ボーイズ

「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は１８日に決勝が行われ、奈良県支部対決で天理ボーイズが勝利。現チームの大会初優勝を飾った。「第４３回阪神あわじ大会」は西淀ボーイズ（大阪北支部）が制覇。こちらも現世代の初タイトルを手にした。「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は小学生の部で順位決定戦が行われ、広島安佐ボーイズが１位となった。また、今夏の世界少年野球大会などの代表選手を選ぶ「２０２６年度 関西ブロックトライアウト」が大阪府大東市内で開催され、１０支部から選出された８６人が参加した。

攻守に手堅く、頂点に立った。西淀は決勝で無失策の野手陣を支えに峰地、温井が最少失点リレー。打線も８安打６得点と効率よく援護した。現チーム初優勝を果たした仲間を頼もしく見つめたのが、清水主将。大阪・大東市内でのトライアウト後に急きょ駆けつけ「やってくれると信じていた」と笑顔でたたえた。

伏兵の一振りが反撃の号砲となった。１点を追う３回。８番・太田が「当たった瞬間にいったと思った。気分よかった」と左中間へ同点アーチを架けた。直後の守りから救援した温井は「みんなが守ってくれたので、安心して投げられた」と５回１安打無失点の快投。流れを引き込むと、５回には４番打者として決勝の２点打を放った。

決勝で２安打２打点の庄司は、準決勝では先発マウンドで４回１失点と投打に奮起して「キャプテンが不在でも勝てたのは自信になる」。精悍（せいかん）さを増した顔つきでナインの気持ちを代弁した。