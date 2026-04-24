◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（１８日・富田林バファローズスタジアム） ▽中学生の部・決勝 天理ボーイズ７―６香芝ボーイズ

「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は１８日に決勝が行われ、奈良県支部対決で天理ボーイズが勝利。現チームの大会初優勝を飾った。「第４３回阪神あわじ大会」は西淀ボーイズ（大阪北支部）が制覇。こちらも現世代の初タイトルを手にした。「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は小学生の部で順位決定戦が行われ、広島安佐ボーイズが１位となった。また、今夏の世界少年野球大会などの代表選手を選ぶ「２０２６年度 関西ブロックトライアウト」が大阪府大東市内で開催され、１０支部から選出された８６人が参加した。

晴れやかな表情が広がった。天理は最終回、１点差に迫られなお２死満塁の危機を桑田が三振斬り。ライバル打破で、価値を増した初タイトルに中村主将は「同支部に負けるわけにはいかない。仲間と取れたのが、一番うれしい」と破顔した。

見事な先制攻撃だった。初回先頭の桑田が内野安打。四球と野選で無死満塁とし、４番の主将が押し出し四球で先制した。さらに室原が適時打し、植田も２点打。スコアボードに「４」を刻んだ。

この日は６、７番コンビが躍動。室原は３回に犠打で続く植田の適時三塁打を呼び込み、７回は適時二塁打。準決勝と計４安打したが「いい感じで打てたと思うけど（バットを）合わせにいったのもある。そこを直したい」と意識が高かった。

直後を打つ背番号５も２戦連続マルチ安打の計３打点。「当てにいかず、思い切り振る。練習でやってきたことを出せた」と納得した。「次は全国大会に出られるようにしたい」と中村。勝負の夏へ、勢いがついた。