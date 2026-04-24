国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２４日に国会内で定例会見を開催。辺野古沖抗議船転覆事故に関して、９月に投開票される沖縄県知事選への「影響は大きい」と指摘した。同選挙は、現職の玉城デニー氏が出馬の意向を表明している。

榛葉氏は、辺野古の転覆事故について「まず命を守れとか大上段で構えながら、１人の高校生があのようなことになり、船長さんもお亡くなりになり、それに対してどれだけの反省と謝罪があったのか」と厳しく断罪。「この対処、経緯、その後の処理について不満を持っている関係者がたくさんいる。あの抗議活動をされてた方々、船を運行した方、学校法人、旅行会社、どれ１つ対応を見ても納得できないね」と憤りを見せた。

加えて「これが県知事選に与える影響は大だと思います」と明言。「つまりはオール沖縄という美名のもとで、いわゆる反対活動をされてきた方々が、一体命の重みをどう考えていらっしゃるのか。これでオール沖縄はたぶん、今までの形はなくなると思いますね」と予言しながら「我々はもう早い段階でこのオール沖縄からは一線を引いている。沖縄県知事選挙、どのような対応をするのか、地元県連と一緒にしっかり議論していきたいと思います」と述べた。