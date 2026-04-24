中国の王毅部長、カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外相と会談

中国の王毅外交部長は4月23日、カンボジアのプノンペンで同国の副首相兼外相のプラック・ソコン氏と会談をおこないました。

王部長は、「複雑かつ激変する国際情勢やさまざまな課題に直面する中、中国とカンボジアが運命共同体として『2＋2』戦略対話メカニズムを立ち上げることはタイムリーな動きである。中国側は今後もカンボジア側と共に、習近平国家主席が昨年カンボジアを訪問した際の成果およびカンボジアの指導者との間で達成された重要な合意を着実に実行し、両国友好の民意的基盤をさらに強化していきたい。また、オンライン賭博や電信詐欺の取り締まりは人々の生命・財産の安全に深く関わるもので、今後も協力を強化し、この根深い犯罪を断固として根絶しなければならない」と強調しました。

プラック・ソコン氏は、「カンボジアは中国と共に各分野での協力を一層深化させ、オンライン賭博や電信詐欺を断固として取り締まり、外部からの干渉に共に立ち向かい、それぞれの主権・安全・発展上の利益を守っていきたい。新時代における全天候型のカンボジア・中国運命共同体の構築において、より多くの成果を収めていきたい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）