お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）と池谷和志（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。コンビ結成秘話を明かした。

コンビは2003年に、中学の同級生同士で結成。2008年にラップネタで大ブレーク。しかし、14年には東京・町田モディにてサイン会を開催するも、参加者0人を記録するという“不遇の時代”を経験した。今では営業出演回数で3連覇を達成するほど、再ブレークを果たしている。

お笑いコンビ「錦鯉」の長谷川雅紀から「中学の同級生。どういう感じなんすか？全部知ってるわけじゃないですか？」と中学の同級生という関係性でコンビを結成した2人に疑問をぶつけた。

高木は「中学時代でもちょっと特殊というか。中学時代、そんなに仲良くなかったというか」と告白。同じクラスでもなかったそうで「同じ部活だったんですよ。バスケ部で一緒だったっていうとこだけで。ほんでその時一緒に遊ぶとかもなかったです、全然違うグループ（だった）」と明かした。

そんな2人がなぜ組むことになったのか。池谷は「成人式で会うんですけど、飲んでいる席で、同級生に秦基博ってミュージシャンがいるんですけど」と人気シンガーソングライターの秦基博が同級生だとし、その場で将来やりたいことについての話題となったという。「僕が“お笑い芸人なりたい”（高木は）“やりたいことない”って（皆の話を）聞いていく中で、秦くんが“2人組めばいいじゃん”って」。高木も「秦基博の作品なんです、僕ら」と笑った。

秦との関係について、高木は「本当に何にも仕事ない時もライブ見に来てくれたり。一緒に路上ライブやったこともありますし」と代々木公園のNHKの前で一緒に路上ライブをやったことなどを振り返った。