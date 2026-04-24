◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)

ドジャースのロバーツ監督がダルトン・ラッシング選手への死球を振り返りました。

日本時間22日に続いてキャッチャーでスタメン出場したラッシング選手はこの日、3点リードの6回、1アウトから打席に立つと、相手先発のローガン・ウェブ投手から約150キロの直球を右脇腹に受けました。

この一連のプレーについて試合後、ロバーツ監督は「たぶん意図的（故意死球）だったかもしれないね」とコメント。「でも彼も強い性格だし、チームを守ろうとする姿勢は理解できる。問題ないよ」と理解を示しました。

さらにここまで、正捕手のウィル・スミス選手の存在もある中で10試合に出場し、打率.419、本塁打7と絶好調のラッシング選手について「若々しい情熱があって、エッジもあるし、タフで競争心が強い」と性格を明かしました。

その後、死球を受けて1塁に進むと、続くキム・ヘソン選手がセカンドゴロに倒れますが、ダブルプレーを崩しにいくような激しいヘッドスライディングを見せます。結果アウトとなりましたが、気迫のこもったプレーに指揮官は「分からないけど、ああいうプレーは好きだよ。野球らしい。相手もやり返すし、それでいい。ハードプレーは問題ない」と前向きに振り返りました。

また、タフなラッシング選手と似た性格の選手がいるかどうか問われると、「いや、ちょっと独特なタイプだね。でも今まさに自分のスタイルを確立している。チームメートにも好かれているし、役割も理解し始めている」とコメントしました。