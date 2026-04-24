国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２４日、国会内で開かれた定例会見で中道改革連合・階猛幹事長の「食料品ゼロは難しい」発言に対し「ショッキングだね」と正直な感想を述べた。

階氏は１９日のＢＳ番組で、食料品を対象とする消費税減税について「恒久的にゼロにするのは難しい気がする」と述べ、同党が２月の衆院選公約で看板政策として掲げた恒久的な食料品の消費税率ゼロの実現に否定的な認識を示していた。

榛葉氏はこの日の定例会見で、階氏の発言について聞かれると「幹事長がそうおっしゃったの？ 素直だね〜」と苦笑い。「私たちは初めから無理だと思っているので（食料品ゼロの）提案しませんでした」と前置きしながら「中道改革連合が突発的にできて。ある意味、衆院選の目玉の政策でしたね。それを選挙直後に幹事長が覆すんですから、大きな問題と思います」と苦言。「加えて、中道が消費税ゼロを掲げなかったら、自民党が２年限定で消費税ゼロと言うことはなかったかも知れないね。そういった意味では、この政策を覆すのは…。明らかに与野党、政府を巻き込んだ政策提案やプロセスをやっていますから」と述べ「ショッキングな発言だね」と所感を述べた。