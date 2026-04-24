タレントの菊地亜美（３５）が２４日、都内で行われた「『ＨＡＲＩＢＯきらきらフルーツフェス』オープニングイベント」に出席した。

世界的に人気のグミ・ＨＡＲＩＢＯが２４日から２６日の三日間、東京・二子玉川ライズ ガレリアで期間限定イベントを開催する。会場ではＨＡＲＩＢＯをデザインした遊具などを楽しむことができる。

オープニングイベントで会場に足を踏み入れた菊地は「めちゃめちゃ感動です」と大興奮。「色々なところでイベント終わったら写真撮ろうと話をしてます」と笑顔を見せた。

芸能活動を続けながら２人の愛娘を育てている。同会場のような親子で楽しめるスペースでは自身も大はしゃぎするという。「面白いよ、楽しそうだよ、遊びなと（子どもに）言いながら自分が楽しむタイプです。私の方が基本楽しんでます」と明かすと「大人が入れるところは大人の方が楽しんでるというのはあるあるだと思います」と持論を語った。

会場を満喫した菊地は、主催スタッフとの温度差に苦笑い。「スタッフさん真顔過ぎて恥ずかしい」と赤面すると「お買い物がてらに寄ってほしいです」とアピールした。