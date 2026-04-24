テクニカルポイント ユーロドル 100日と200日線に挟まれての推移 テクニカルポイント ユーロドル 100日と200日線に挟まれての推移

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テクニカルポイント ユーロドル 100日と200日線に挟まれての推移



1.1874 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1868 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1759 一目均衡表・転換線

1.1750 10日移動平均

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1708 100日移動平均

1.1682 現値

1.1677 200日移動平均

1.1662 21日移動平均

1.1646 一目均衡表・基準線

1.1633 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1594 一目均衡表・雲（下限）

1.1450 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



100日線と200日線の間での推移となっており、やや動きにくさがある。下げた場合のポイントは一目雲の下限となる1.1600割れの水準か。

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