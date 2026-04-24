テクニカルポイント ユーロドル　100日と200日線に挟まれての推移

1.1874　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1868　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1759　一目均衡表・転換線
1.1750　10日移動平均
1.1746　一目均衡表・雲（上限）
1.1708　100日移動平均
1.1682　現値
1.1677　200日移動平均
1.1662　21日移動平均
1.1646　一目均衡表・基準線
1.1633　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1594　一目均衡表・雲（下限）
1.1450　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

100日線と200日線の間での推移となっており、やや動きにくさがある。下げた場合のポイントは一目雲の下限となる1.1600割れの水準か。