今季4つ目の”最多記録”マーク…仙台のカルバーがB1史上5人目の1試合8スティール

◆■攻守に躍動

4月22日、仙台89ERSに所属するジャレット・カルバーが、B1歴代最多タイとなる1試合8スティールを記録した。

ゼビオアリーナ仙台で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第34節の越谷アルファーズ戦に先発出場。開始直後から立て続けにスティールを記録すると、第3クォーターまでに8本に到達。ゲームハイの35得点とあわせ、攻守にわたって存在感を示した。

B1で1試合8スティールを記録したのは、カイル・リチャードソン（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、アーロン・ヘンリー（当時ファイティングイーグルス名古屋）、ジョシュア・スミス（当時富山グラウジーズ）、ケビン・パルマー（当時秋田ノーザンハピネッツ）に続き、カルバーで5人目。

なお、B2やポストシーズンを含めると、レイナルド・ガルシア（佐賀バルーナーズ）が2021－22シーズンのプレーオフで9スティールを記録しているが、B1レギュラーシーズンに限れば歴代最多タイとなる。

▼過去の1試合8スティール



ケビン・パルマー（当時秋田／2016年12月10日 vs川崎）



ジョシュア・スミス（当時富山／2018年11月23日 vs名古屋D）



ベンジャミン・ローソン（当時FE名古屋／2019年12月11日 vs東京EX）*B2



レイナルド・ガルシア（佐賀／2021年3月15日 vs福島）*B2



レイナルド・ガルシア（佐賀／2021年10月16日 vs熊本）*B2



アーロン・ヘンリー（当時FE名古屋／2025年4月6日 vs川崎）



カイル・リチャードソン（名古屋D／2025年10月15日 vs富山）



ジャレット・カルバー（仙台／2026年4月22日 vs越谷）



※B2プレーオフも含むとガルシア（佐賀）の9スティールがBリーグ史上最多

◆■先月には得点記録など複数“歴代最多”マーク

［写真］＝B.LEAGUE

来日1年目のカルバーは、198センチ88キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2019年のNBAドラフトで1巡目全体6位指名を受け、NBAでは4シーズンで通算144試合に出場した実績を持つ。

今シーズンは得点面で圧倒的な存在感を放ち、3月15日の秋田ノーザンハピネッツ戦では、B1レギュラーシーズン最多となる52得点をはじめ、フリースロー成功17本、被ファウル16回を記録。Bリーグ参戦1年目ながら、今回の1試合最多スティール記録もあわせると、自身4つ目のB1タイ記録樹立となった。

ここまでリーグ戦全試合に先発出場し、仙台の快進撃をけん引してきた背番号8。得点ランキング独走状態のオフェンス面のみならず、攻守両面でその才能を示すシーズンを送っている。





［写真］＝B.LEAGUE

▼ジャレット・カルバーの2025-26シーズンスタッツ・56試合出場・26.0得点（リーグ1位）・FG成功率45.9パーセント・3ポイント成功率32.0パーセント・フリースロー成功率83.1パーセント・5.9リバウンド・3.1アシスト・0.5ブロック・1.7スティール（リーグ6位）※数字は4月24日時点

【動画】4つ目の快記録…カルバーのB1第33節プレーハイライト映像